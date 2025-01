Cardume de arraias é flagrado nadando perto da Praia do Farol em Arraial do Cabo

A Praia do Farol, de Arraial do Cabo, recebeu uma visita ilustre de um cardume de arraias na manhã do último sábado (18).

A visita foi registrada pelo perfil @donjuantour, e revela uma quantidade expressiva de arraias nadando próximo à beira da praia. A visita chamou a atenção do ocupante do bote e dos dois cachorros que estavam na embarcação, que também demonstraram surpresa com o movimento das arraias.

A praia onde o vídeo foi gravado está localizada na Reserva Extrativista Marinha de Arraial, uma região famosa pelas águas claras e diversidade de animais marinhos. O local é muito comum entre os turistas e pesquisadores que se interessam pela riqueza da vida aquática da região.

O que é uma arraia:

As arraias são da mesma família dos tubarões, tendo como característica marcante o corpo em formato achatado e nadadeiras em forma de asas, que ajudam no deslocamento suave na água. Esses animais são encontrados em vários locais pelo mundo e possuem papel fundamental no equilíbrio do ecossistema marinho, alimentando-se de peixes, moluscos e pequenos crustáceos.