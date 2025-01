Carga de drogas avaliada em R$ 350 mil é apreendida na Região dos Lagos

A Polícia Militar prendeu um homem que transportava uma carga de drogas para a Região dos Lagos, neste sábado (18). O suspeito foi detido por policiais do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), em uma abordagem na rodovia estadual.

No momento da ação, os agentes verificaram o transporte de vários tipos de drogas, já prontas para a comercialização, fora de rádios transmissores. De acordo com os registros do caso, a droga saiu do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, tendo como primeiro destino Maricá, e depois seria encaminhada para uma localidade entre Araruama e Saquarema.

Entre os entorpecentes apreendidos foram encontrados mais de 11 mil pedras de crack com valores variando de R$ 5 a R$ 50; aproximadamente 1.640 pinos de cocaína vendidos por R$ 20 a R$ 30; além de mais de 1.700 porções de maconha, entre outros tabletes de 1 kg.

O valor estimado da carga apreendida é de aproximadamente R$ 350 mil. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).