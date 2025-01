Refém é libertado em Búzios e operação termina com dois mortos e dois presos

Uma operação policial conseguiu libertar um refém de uma residência na Praia Rasa, situada em Armação dos Búzios, balneário na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (13). Durante a ação, dois homens foram mortos e outros dois foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos tinham ligação com o Comando Vermelho (CV) e eram provenientes dos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Leia também:

Águas de Niterói prorroga inscrições para o Programa de Estágio 2025

Rio oferece mais de 1.785 oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz; Confira

Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS), com auxílio do setor de inteligência, além de PMs do 25º Batalhão, localizaram o cativeiro na Praia Rasa. Ainda segundo os policiais, houve resistência, o que resultou na morte de dois criminosos durante o confronto.

Os outros dois bandidos foram presos em flagrante pelos crimes de extorsão mediante restrição de liberdade, além de tráfico e associação para o tráfico. As investigações continuam para localizar um quinto criminoso.

Durante a ação, foram apreendidas pistolas, munições de diversos calibres, rádios comunicadores e drogas.

Sendo um dos principais destinos turísticos, o balneário de Búzios é uma das cidades mais movimentadas do estado do Rio, ainda mais no verão.

A localidade conta com mais de 20 praias e é cercada por casas de luxo, hotéis, pousadas, bares e restaurantes.