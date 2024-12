Festa do Peixe da Praia da Baleia, em São Pedro da Aldeia, acontece neste fim de semana

A Festa do Peixe da Praia da Baleia “Da Lagoa ao Prato” conta com a comercialização de pratos típicos - Foto: Divulgação

A Festa do Peixe da Praia da Baleia “Da Lagoa ao Prato” conta com a comercialização de pratos típicos - Foto: Divulgação

A Festa do Peixe da Praia da Baleia promete movimentar o fim de semana em São Pedro da Aldeia. Com o tema “Da Lagoa ao Prato”, o evento acontece neste sábado (07/12), das 12h às 22h, e no domingo (08/12), das 12h às 20h, na Praça Doutor Roberto Marinho – Praia da Baleia. A festa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, e a Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia.

A Festa do Peixe da Praia da Baleia “Da Lagoa ao Prato” conta com a comercialização de pratos típicos, com pescados única e exclusivamente da Laguna Araruama, como bobó de camarão, filé de carapicu, tainha assada na brasa, quibe de peixe entre outros, doces e artesanatos. No local do evento também há música ao vivo com bandas de sucesso regional e brinquedos para as crianças.

Os pratos salgados estarão disponíveis pelo valor fixo de R$28, enquanto doces e artesanatos serão vendidos a preços variados.

A Secretária de Turismo, Claudia Tinoco, falou sobre mais uma edição da Festa do Peixe. “As duas últimas edições da Festa do Peixe da Praia da Baleia ‘Da Lagoa ao Prato’ ultrapassa tão somente um evento de gastronomia, ela insere a comunidade no processo, entregando o protagonismo do evento à Associação de Pescadores, juntamente com a Prefeitura Municipal, desejando torná-la sustentável a médio e longo prazo, e visa também compartilhar o excelente momento que vive a nossa Laguna, com pescados da melhor qualidade”, disse.

No sábado (07/12), a programação terá início às 12h com DJ para animar a festa. A partir das 13h, a banda gospel Nisbah abre os festejos. Às 15h, a dupla Os Amostradinhos irá se apresentar no palco da Festa do Peixe. Já às 17h, a turma do Samba da Pesada garante a diversão dos visitantes. Às 19h, será a vez da dupla Gean Carlos e Rosângela encerrar o primeiro dia de festividades.

Já no domingo (08/12), a programação começa a partir das 12h, também com DJ. O cantor Victor Stival se apresenta às 14h e, às 16h, o conjunto Roda do Sol traz a alegria do forró para o evento.