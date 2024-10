Polícia Civil prende homem que matou ex-companheira em Macaé

Policiais civis da 123ª DP (Macaé) prenderam, nesta quinta-feira (24/10), um homem acusado de matar a ex-companheira. A ação ocorreu após pronto trabalho de investigação e diligências da unidade. Ele foi capturado em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O crime ocorreu no último sábado (19/10), no Centro de Macaé, Norte Fluminense. A vítima foi alvejada por diversos tiros e veio a óbito no local.

Leia também:

Inscrições para concurso nacional dos Correios terminam no dia 28

Polícia porocura envolvidos na morte de advogado assassinado a tiros em Barra Mansa

As investigações revelaram que o autor é ex-companheiro da mulher e não aceitava o fim do relacionamento. Após trabalho de inteligência, a autoridade policial representou pela prisão temporária do autor.