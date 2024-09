PM apreende grande quantidade de cocaína e material para endolação em Araruama

Na tarde da última quinta-feira (12), policiais do 25º BPM apreenderam uma grande quantidade de drogas na Rua Sabiá, no bairro Mataruna, em Araruama. Durante a operação, foram encontrados 407 pinos de cocaína, 45 mil fracos de endolação de cocaína e uma réplica de pistola.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia de que traficantes de drogas estariam utilizando uma casa abandonada como ponto de preparo e embalagem dos entorpecentes. Os agentes foram até o local para verificar a informação e, após uma varredura na residência, localizaram o material ilícito, incluindo um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama). Ninguém foi preso.