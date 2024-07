Araruama recebe projeto Baião de Dois na Praça neste domingo (14)

A noite deste domingo (14) será de muita dança, forró pé de serra, música ao vivo, oficinas de dança e imersão cultural em Araruama com a realização do tradicional “Baião de Dois na Praça”. O evento acontecerá na concha acústica da Praça Antônio Raposo, a partir das 18h, com programação aberta ao público. O projeto foi um dos contemplados pelo Edital nº 02/2023 da Lei Paulo Gustavo, lançado pela Prefeitura de Araruama, e tem produção do Coletivo Criative.

Um dos idealizadores do projeto, o artista gráfico e produtor cultural Diogo Silva falou sobre a proposta do evento que é pioneiro na cidade. “O ‘Baião de Dois na Praça’ surgiu como uma extensão do projeto ‘Baião de Dois’, fundado em 2017 em parceria com a produtora Walerie Gondim. Nosso intuito sempre foi fomentar a cultura local e oferecer acesso ao tradicional forró pé de serra, hoje Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil. Desde então, temos sido resistência desse movimento na cidade. Já realizamos mais de 20 edições oficiais e quase o dobro de edições não oficiais dentro e fora do município, sempre trazendo a cultura do forró pé de serra com a música ao vivo, dentro de uma pegada educativa. A ideia é proporcionar uma imersão cultural, não somente um baile de forró ou uma apresentação de música. Queremos dividir a cultura e valorizar nossas raízes, não só as raízes do Nordeste, mas a arte que é produzida na nossa região”, destacou.

A programação vai contar com oficinas e apresentações de dança com a participação especial do Projeto Forró na Praça, sob a instrução do professor de forró João Luiz Antunes, um dos fundadores do projeto. Em seguida, o público poderá curtir as performances do Projeto Cadeirantes na Dança, com Allan Lobato e Nilzete Oliveira, além de uma oficina voltada especialmente às Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fechando o evento, o Trio Amargô vai agitar o público com uma seleção de clássicos do forró pé de serra. O conjunto se apresentará em nova formação, com Thays Sodré (cantora), Marcelo Bruno (violão), Vinicius Brandão (acordeão) e Rodri Guimarães (zabumba). Toda a programação terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do Baião de Dois, em https://www.youtube.com/@baiaodedois107.

Sobre o Baião de Dois na Praça

O Baião de Dois na Praça foi criado em 2021, na cidade de Araruama. O projeto surgiu como um espetáculo de imersão cultural, composto por apresentações musicais com trios do tradicional forró pé de serra, baile de forró, oficinas de dança, música ao vivo e experiência gastronômica típica nordestina. Além do entretenimento, o evento oferece conteúdo educativo sobre o forró, Patrimônio Imaterial Brasileiro.

Em 2021, o evento foi um dos projetos culturais aprovados pelo edital “Retomada Cultural RJ” da Lei Aldir Blanc, lançado pelo Governo do Estado, e em 2024 ganhou uma nova edição graças à aprovação no Edital da Lei Paulo Gustavo da Prefeitura de Araruama.

O projeto é, atualmente, produzido por Diogo Silva, que desde 2017 se dedica às atividades de fomento do forró pé de serra em Araruama por meio do “Baião de Dois”. O evento, idealizado em parceria com a artista e produtora cultural Walerie Gondim, é uma celebração da cultura nordestina na Região dos Lagos e já acumula mais de 20 edições oficiais.

Desde 2014, Diogo é membro integrante de coletivos culturais no interior do Estado, como o “Coletivo Pé N’Areia”, de São Pedro da Aldeia-RJ, a “Criative” e o “Operários da Arte”, ambos de Araruama. Desde 2018, ele também atua na produção visual do “Festival de Forró em Aldeia Velha”, além de integrar os grupos musicais “Arrumadinho Afroraiz”, de Campos dos Goytacazes, e “Trio da Lagoa”, de Araruama.