Homem é preso por roubo em Arraial do Cabo

Suspeito foi levado para a 132ª DP (Arraial do Cabo) - Foto: Divulgação/PCERJ

Policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo), com apoio de policiais militares e agentes da Guarda Municipal, realizaram, neste sábado (08/06), uma operação em Arraial do Cabo. A ação teve como objetivo reprimir a prática ilegal exercida pelos “flanelinhas”.

Durante o trabalho, um homem foi encaminhado à delegacia, onde foi cumprido mandado de prisão pelo crime de roubo.