Morre ambulante esfaqueada enquanto trabalhava em praia de Cabo Frio

Morreu nesta quinta-feira (18) a vendedora ambulante que foi esfaqueada por uma colega de trabalho enquanto vendia churrasco na Praia do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ela estava internada no Hospital Municipal São José Operário (HMSJO) desde o dia do crime, no último sábado (13). A mulher acusada pela agressão foi presa.

Identificada como Ana Cristina Ferreira do Nascimento, a vítima tinha 29 anos e deixa dois filhos, de 1 e 7 anos. Ela foi esfaqueada durante uma discussão na barraca onde trabalhava, segundo o relato de testemunhas. Ela chegou a passar por cirurgia no Hospital Central de Emergências (HCE) antes de ir para o outro hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A suspeita foi presa no mesmo dia do crime. À Polícia, ela alegou ter pego a faca para se defender de agressões. A Prefeitura de Cabo Frio retirou a barraca onde elas trabalhavam da praia e recolheu a licença de funcionamento. A 126ª (Cabo Frio) registrou o caso.