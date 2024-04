Ação do “Serviço Social Volante” acontece neste sábado, no bairro XV de novembro, em Araruama

A Prefeitura de Araruama vai realizar uma Ação do “Serviço Social Volante” no bairro XV de Novembro, nesse sábado, 06.

O evento, totalmente gratuito, vai acontecer na Rua Pedro Álvares Cabral, número 64, das 09h às 13h.

Leia também:

Força-tarefa do Governo do Estado retirou 160 mil litros de água contaminada com tolueno

Exames laboratoriais vão determinar retorno da água em SG e região

Serão disponibilizados aos moradores atendimentos na área da saúde, através do consultório móvel e dentista móvel; além disso, a comunidade também vai poder cuidar do visual com serviços disponíveis de manicure, depilação, barbeiro e trancista.

Para ter acesso aos serviços oferecidos os moradores precisam apresentar um documento de identificação, cartão do Sus e comprovante de endereço.