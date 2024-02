Polícia prende homem por armazenar conteúdo pornográfico infantil em Rio das Ostras

Ele foi preso por policiais civil da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima - DCAV. - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam em flagrante um homem por armazenar conteúdo digital pornográfico infantil. Ele foi capturado no bairro Cantinho do Mar, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, após cruzamento de dados de inteligência. A ação teve como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Segundo os agentes, o autor estava sendo monitorado por em uma investigação relacionada a crimes de abusos sexuais contra crianças e adolescentes por meio da internet. De acordo com a DCAV, o homem fazia parte de grupos de aplicativo de mensagens e recebia, armazenava e compartilhava material de exploração sexual infantil.

Após ser detido, no dia 7 deste mês, ele informou a senha de acesso de seu telefone celular. Ao analisar o conteúdo do aparelho, os policiais constataram o armazenamento de material pornográfico infantil.