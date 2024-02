Acusado de roubo é preso em Cabo Frio

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio prenderam, nesta terça-feira (06/02), um homem acusado de roubo majorado. Ele foi capturado no bairro do Jardim Peró, em Cabo Frio.

Leia também:



Homem é preso pelo crime tráfico de drogas e receptação de bicicleta em Niterói

Jovem é espancado até a morte em São Gonçalo



Segundo os agentes, a avó do acusado, uma senhora de 70 anos, procurou a delegacia para relatar as ameaças e agressões que sofria por parte de seu próprio neto. Após pesquisas no sistema da polícia, foi possível identificar um mandado de prisão pendente contra o acusado.