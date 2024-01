Gêmeos de um ano morrem afogados em piscina em Cabo Frio

Um casal de irmãos gêmeos, com um ano e quatro meses de idade, morreu na última quinta-feira (18) após se afogarem na piscina de uma residência em Cabo Frio, na Região dos Lagos. As crianças chegaram a ser socorridas pela mãe, mas acabaram vindo à óbito antes de chegarem ao pronto-socorro.

O episódio aconteceu no bairro Alto da Rasa, que faz limite com o município de amarração dos Búzios. Segundo relatos de testemunhas, o menino e a menina caíram dentro da água e foram resgatados pela mãe, que pegou os bebês no colo e saiu para pedir socorro na rua. Um motorista que passava pelo local teria visto a mulher e conduzido a família para o Posto de Urgência Antonio Elesbão, em Búzios.

Leia também:

➢ Criança de 3 anos é encontrada morta dentro de carro no Rio



➢ Turistas são vítimas de extorsão, lesão corporal e roubo em praia de Cabo Frio

Ao chegarem na unidade de saúde, porém, foi constatado que os gêmeos já não apresentavam sinais vitais. Médicos chegaram a transferir as crianças para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé, também em Búzios, onde as mortes foram confirmadas.



O Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram acionados. A 127ª DP (Búzioz) registrou o caso, que deve ser transferido para a 126ª DP (Cabo Frio). Segundo a Delegacia de Búzios, a mãe prestou depoimento. Nenhuma linha de investigação teria sido descartada até o momento, mas os agentes estariam tratando o caso como acidente, com base nas informações apuradas até o momento.

O corpo das crianças foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. ainda não há informações a respeito do sepultamento dos gêmeos. Em nota, a Prefeitura de Búzios se dispôs a colaborar com as investigações e manifestou "profundo pesar pela perda das crianças".