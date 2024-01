Sogra de suposto chefe do tráfico na Região dos Lagos é presa

A suposta sogra de "Paizão" - um dos nomes apontados como liderança do tráfico de drogas no município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos - foi presa na região, acusada de sequestrar o próprio ex-companheiro. Ela teria ordenado uma tentativa de homicídio contra o homem, que teria sido deixado sob o "poder" de criminosos da região após ser raptado pela ex, de 42 anos.

Agentes da 128° DP (Rio das Ostras) estavam investigando o crime há alguns dias, desde que a vítima deu entrada no Pronto Socorro Municipal. Segundo a investigação, o homem tinha uma dívida com a ex-companheira, o que a teria motivado a raptá-lo, após o fim do relacionamento, e levá-lo ao "tribunal" do crime organizado na região.

O homem afirma ter sido espancado por um grupo de suspeitos e levado a uma área de mata. Os criminosos teriam decidido matá-lo no local, mas a vítima conseguiu escapar enquanto estava sendo amarrada. após investigação da 128° DP (Rio das Ostras). A ex-companheira foi localizada e presa no último sábado (13).

Ainda de acordo com a Delegacia, o caso segue sendo investigado. A Polícia investiga a identidade dos agressores e a relação do crime com o tráfico local. A suspeita irá responder por acusações de tentativa de homicídio, sequestro e associação criminosa.