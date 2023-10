Polo Gastronômico da Passagem, em Cabo Frio, promove “Caminhos para Portugal” neste fim de semana

Os eventos temáticos do Polo Gastronômico da Passagem, em Cabo Frio, estão de volta! Neste fim de semana (dias 27 e 28/10, sexta e sábado) acontece a festa “Caminhos para Portugal, uma Passagem inesquecível”, reunindo atrações culturais e boa mesa em meio às ruelas do charmoso bairro histórico. O evento conta com o apoio do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau.

Durante os dois dias, os estabelecimentos participantes oferecem delícias típicas da cozinha portuguesa, enquanto à noite, a partir das 19h, acontece o “Tour da Passagem”, com os ranchos folclóricos fazendo cortejos pelas ruas e se apresentando em frente aos 22 estabelecimentos que integram o evento. São eles: Armazém da Passagem, Bambini Pizzaria, Bamba, Escritório do Chef, O Pescador, Rita de Cassia, Quintal Lusitano, Borogodó, Lá e Cá, Nativo, Galápagos, Forno D´Oro, Box 60, Filé Carioca, Mané Paixão, Choperia da Passagem, Torresmo, Duna, The Duck Pub, Espetinho da Passagem, Pastel e Flor de Alissah.

As atrações culturais ficam por conta dos ranchos folclóricos Casa de Viseu (sexta) e Casa do Minho (sábado), ambos do Rio de Janeiro. O artista Fernando da Concertina se apresenta nos dois dias.

“Caminhos para Portugal, uma Passagem inesquecível”

Dia: 27 e 28 de outubro – sexta e sábado

Hora: a partir das 19h (apresentações culturais)

Local: Polo Gastronômico da Passagem – Cabo Frio