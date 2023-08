Homem é preso acusado de abusar do próprio filho com deficiência intelectual

Um homem foi preso por estupro de vulnerável, na última sexta-feira (25), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, acusado de abusar do próprio filho, de 13 anos, com deficiência intelectual. O pai teria sido denunciado pela mãe do adolescente, que afirmou ter flagrado o crime sendo cometido.

Agentes da 128º DP (Rio das Ostras) foram acionados pela mãe do garoto, Ela disse ter flagrado o suspeito praticando sexo oral em seu filho, que, segundo ela, tem deficiência intelectual e ficava sob os cuidados do pai quando a mãe saía para trabalhar.

Aos policiais civis, o adolescente teria dito que sofria abusos há algum tempo e que nunca contou a ninguém porque o pai fazia ameaças de que mataria sua mãe caso ele denunciasse.

Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes da 128º DP iniciaram buscas pelo autor e, por conta do horário avançado, ficaram o aguardando em frente da sua residência. Na manhã da sexta (25), os policiais notaram uma movimentação na casa e o suspeito foi localizado e preso. "O detido será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça”, comunicou.