Piloto de paramotor morre após queda em voo em Rio das Ostras

O piloto de paramotor Leonardo Macedo, de 43 anos, morreu após acidente durante voo em que realizava, nessa quarta-feira (23), na Região dos Lagos. A queda aconteceu na Praia de Costazul, em Rio das Ostras, quando o equipamento teria apresentado uma pane.

Leonardo caiu no mar com o paramotor, próximo ao Emissário, ponto turístico da região. Banhistas ajudaram a retirar o piloto da água. Ele foi levado para o Pronto Socorro de Rio das Ostras, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.