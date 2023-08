Festival Sabores de Cabo Frio começa em setembro

9ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio acontece de 1º de setembro a 1º de outubro, com muitas novidades - Foto: Divulgação

9ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio acontece de 1º de setembro a 1º de outubro, com muitas novidades - Foto: Divulgação

Já está chegando a 9ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio, que acontece entre 1º de setembro e 1º de outubro. As criações dos mais de 60 estabelecimentos participantes prometem ser repletas de histórias, uma vez que serão elaboradas tendo como tema “Ancestralidade da Cozinha Brasileira".

Para a edição 2023, o evento traz muitas novidades. Uma delas é o “Jantar do Príncipe”, que acontece no belíssimo Hotel Solar do Arco, no dia 14 de setembro. No “menu”, histórias de época, música, apresentações e degustações. O evento será conduzido pelo chef e apresentador Flávio Flarys e pelo historiador Pedro Beranger. Já os pratos - entradas, principais e sobremesas - levam a assinatura de Flávio e do chef Gustavo Zogbi. Para participar, é preciso fazer reserva através do whatsapp (22) 2646-7313.

Outra parceria inédita este ano é com a Escola de Gastronomia Chef Gourmet, que será cenário para o projeto “Chef Por Um Dia”, reunindo chefs convidados. Também no local acontecerão as Oficinas Gastronômicas.

Preços fixos

O festival segue o exemplo das edições anteriores, com os estabelecimentos apresentando receitas criadas exclusivamente para o Sabores, servidas a preços fixos. As entradas e petiscos custam R$ 27 (estes, serão servidos na porção Petit, com até 200 gramas). Os pratos principais e os sanduíches saem a R$ 37; e as sobremesas, a R$ 17, com as porções servidas nos tamanhos já praticados pelos estabelecimentos.

As casas podem ainda oferecer o “menu completo do festival”, incrementando a opção escolhida (entrada, prato principal ou sobremesa) com outros passos, ou sugerindo harmonização com bebidas.

As delícias ficam em cartaz nos estabelecimentos participantes durante todo o período, sendo servidas de acordo com os dias e horários de funcionamento das casas. Uma revista virtual com informações como descritivo dos pratos, endereços e horários de funcionamento dos estabelecimentos pode ser baixada no celular, através de um QR Code disponível no site e nos restaurantes.

Ancestralidade da Cozinha Brasileira

A inspiração para a nona edição do Festival Sabores vem do livro “História da Alimentação no Brasil”, de Luís da Câmara Cascudo. Na publicação, o autor propõe que a cozinha brasileira é fruto de outras três culturas: indígena, africana e portuguesa.

“Quando se fala em ancestralidade, busca-se evocar o passado, as raízes, com a intenção de entender a história com mais clareza. E quando pensamos na nossa gastronomia, seguimos o mesmo exercício. Para entendermos a formação da cozinha brasileira, repleta de saberes e sabores, que mistura tradição e inovação, precisamos, antes de tudo, conhecer a nossa ancestralidade”, explica Ana Claudia Vieira, coordenadora do Sebrae Região dos Lagos, um dos realizadores do evento.

Bons serviços

A proposta do Sabores sempre foi a de apresentar a cidade durante a melhor temporada, fora do verão. E, desta forma, divulgar a qualidade e a variedade da gastronomia de Cabo Frio, assim como seus bons serviços. O festival é, ainda, uma oportunidade para moradores de Cabo Frio e região explorarem a oferta gastronômica local e experimentarem novos sabores.

O evento se consolidou como um dos principais produtos turísticos do interior do estado. “O Sabores já se tornou tradição e faz parte do calendário de eventos da cidade e da Costa do Sol”, comenta Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention Bureau, um dos realizadores do evento.

O Festival Sabores de Cabo Frio é uma realização do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Sebrae, Associação de Hotéis de Cabo Frio e Tropic Produções, que também é a empresa produtora do evento. O Sabores conta com o apoio do Conselho Municipal de Turismo, da Prolagos, do Movimento Luta pelo Comércio, do Condetur, da Federação dos Convention & Visitors Bureau RJ, da InterTV e da Prefeitura de Cabo Frio.

9° Festival Gastronômico Sabores de Cabo Frio

1º de setembro a 1º de outubro de 2023

www.saboresdecabofrio.com.br

Instagram: @saboresdecabofrio

Facebook: /saboresdecabofrio