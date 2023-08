Jovem morre afogado na Praia do Forte, em Cabo Frio

Ainda não há informações sobre as causas do acidente - Foto: Reprodução

Um adolescente morreu afogado no início da manhã desta quinta-feira (10) na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e localizou o rapaz no mar, já em óbito. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio).

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.