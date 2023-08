Saquarema realiza a 16ª Edição do Festival Gastronômico

Começou nesta terça-feira, 01 de agosto a 16ª edição do Festival Gastronômico “O Gosto de Agosto”. Realizado até o dia 10 de setembro, o evento que já se tornou uma tradição na cidade, tem como objetivo promover a gastronomia local e atrair turistas durante a baixa temporada.

Durante o festival, diversos restaurantes e bares da região participam com menus especiais, criados exclusivamente para o evento. Os pratos são inspirados na culinária local, que é conhecida por sua variedade e qualidade. Além da gastronomia, o festival também conta com uma programação cultural. Shows, Workshops, Feira de Artesanato Colaborativa Saquart´s, Feira do Produtor Rural realizados em diferentes locais da cidade. Essas atividades têm como objetivo proporcionar uma experiência completa aos visitantes.

Tombado como Patrimônio Cultural Imaterial de Saquarema, o evento será realizado, principalmente, durante os finais de semana e os 24 restaurantes participantes, localizados em vários bairros, são de várias especialidades, como culinária italiana, portuguesa, nordestina e contemporânea, entre outras, além da tipicamente local. Nos menus temáticos, com preços populares, entradas a partir de R$15,00, prato principal a partir de R$25,00 e sobremesas a partir de R$10,00, tudo elaborado especialmente para o festival.

A 16ª edição conta com sua própria marca de cerveja. Trata-se de uma Pilsner produzida pela Wave Beer, de Saquarema, que poderá ser encontrada nos restaurantes participantes do festival.

Participam da 16ª edição do festival os seguintes restaurantes que estarão identificados com um banner alusivo ao evento: Areia Risoteria, Armazém 1620, Beach Pub Beer, Botelhos Burguer, Casa da Praia, Casa Rosário, El Jefe, , Esquina da Praia, Facile Café & Cia, Hedon Bistrô, João e Maria Quiosque, La Onda, Le Bistrô, Little Jack, Meu Iaiá Meu Ioiô, Nova Alegrense, OutBêco, Perfetto, Pérola da Lagoa, Restaurante Caiçara, Restaurante Estrela do Mar, Rico Pizzas, Viver Pousadas e Saquasuco.

O Festival gastronômico “O Gosto de Agosto” conta com o apoio da Prefeitura de Saquarema, por intermédio das Secretarias de Esporte, Lazer e Turismo; Comunicação; Cultura; e Agricultura Abastecimento e Pesca. Informações completas sobre o evento podem ser obtidas no site do evento.