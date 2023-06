Filho é preso por maus tratos à mãe em Araruama

Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam, nesta quinta-feira (29/06), um homem em flagrante um homem por maus tratos praticado contra a mãe. Ele foi capturado após ação de inteligência. A ação contou com apoio da equipe médica do Corpo de Bombeiros de funcionários do Centro de Referência de Atendimento Mulher (CRAM).

Os agentes foram ao local para cumprir mandado de busca e apreensão na residência da vítima. A idosa foi encontrada no interior de um quarto, sem luz natural e sem ventilação, deitada num colchão sem qualquer conforto e, aparentemente, urinada. O apartamento era extremamente sujo, com restos de comidas jogadas pelo chão, pratos e talheres sujos pela sala, e a casa exalava um forte odor de podre. No interior do quarto da idosa, os agentes sentiram forte odor de fluidos corporais, como urina.

O autor foi encaminhado à delegacia e a equipe médica dos Bombeiros socorreu a vítima, realizando a transferência para o hospital. Na residência, também foi encontrada uma faca punhal de uso para combate, que foi apreendida.