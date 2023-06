São Pedro da Aldeia promove pré-conferência de Cultura nesta terça-feira (27)

Os artistas e agentes culturais de São Pedro da Aldeia estão convocados a participar da pré-conferência de Cultura nesta terça-feira (27/06). O encontro, que será das 17h às 21h, vai abordar a programação da 4ª Conferência Municipal de Cultura, marcada para julho, além de auxiliar os trabalhadores da Cultura nos procedimentos de inscrição na plataforma do Mapeamento Cultural da cidade. A reunião será realizada na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro.

Na pré-conferência, os integrantes da Comissão Organizadora, composta paritariamente por representantes da sociedade civil e da gestão pública, apresentarão o calendário de atividades, bem como as etapas e critérios acerca do processo eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural. A pauta do encontro inclui, ainda, informes do Comitê Gestor da Lei Paulo Gustavo sobre a execução da lei no município, além de trocas e reflexões sobre a nova lei do Sistema Municipal de Cultura (Lei 3.124/2023), sancionada pelo prefeito Fábio do Pastel e aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores de São Pedro da Aldeia.

Ainda na terça (27/06), a partir das 15h, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura manterá plantão no local para auxiliar os artistas e agentes culturais na atualização e/ou cadastro na plataforma do Mapeamento Cultural de São Pedro da Aldeia. A ferramenta, também chamada de Cadastro Cultural, reúne informações sobre os profissionais da Cultura, coletivos, grupos e espaços culturais da cidade, fornecendo ao Poder Público uma radiografia do cenário cultural aldeense. O cadastro é gratuito e pode ser preenchido on-line, acessando o site da SEMUC, em www.cultura.pmspa.rj.gov.br (clique AQUI para acessar a área de cadastramento).

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, reforçou o convite aos artistas e agentes culturais da cidade. “É muito importante que os representantes da sociedade civil compareçam a esse encontro prévio. A pré-conferência é uma etapa muito importante de preparação, é o momento em que os membros da Comissão Organizadora esclarecem dúvidas e fornecem os informes necessários para garantir que todos os artistas e agentes culturais da cidade tenham voz ao longo de todo o processo de realização da Conferência. Contamos com a presença de todos”, disse.

Sobre a 4ª Conferência Municipal de Cultura

Marcada para acontecer nos dias 11, 12 e 13 de julho, a 4ª Conferência Municipal de Cultura (CMC) é um espaço de debate entre o poder público e a sociedade civil e tem como objetivo analisar a conjuntura da área cultural do município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de cultura, que irão compor o Plano Municipal de Cultura (PMC).

Prevista no Decreto Municipal nº 147/2022, a Conferência terá como tema geral “A efetivação da reestruturação do Sistema Municipal de Cultura na retomada e desenvolvimento das ações culturais” e será realizada no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, no bairro Nova São Pedro. Um dos pontos centrais da programação é a eleição das cadeiras da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), conforme composição estabelecida no Sistema Municipal de Cultura. Durante o evento, os participantes também terão a oportunidade de apresentar suas propostas finais para a conclusão do Plano Municipal de Cultura, que passa pela sua primeira revisão desde que foi criado, em 2018.

Para participar da 4ª CMC, com direito a voz e voto, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ser residente no município e estar com o cadastro aprovado no Mapeamento Cultural de São Pedro da Aldeia. Os participantes deverão passar pela etapa de credenciamento, que se estenderá entre os dias 11 e 12 de julho, para que as informações e os dados cadastrais sejam checados.

Clique AQUI para acessar o regimento interno com a programação completa da 4ª Conferência Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia.