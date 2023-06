Dois cachorros são encontrados esquartejados em Cabo Frio

Primeiro caso foi registrado na noite de quarta, dois dias antes de cadela ser encontrada no mesmo local - Foto: Reprodução

Primeiro caso foi registrado na noite de quarta, dois dias antes de cadela ser encontrada no mesmo local - Foto: Reprodução

Os restos de dois cachorros mortos foram encontrados abandonados próximos a Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta semana. No primeiro caso, o cachorro foi esquartejado e encontrado na noite de quarta-feira (21/06). Dois dias depois, nesta sexta (23/06), uma cadela prenha morta foi localizada no mesmo local.

A 126ª DP (Cabo Frio) está investigando os casos. De acordo com informações da Polícia Militar, oficiais foram acionados na quarta (21/06) por moradores encontraram os restos enrolados em um lençol e pensaram se tratar do cadáver de uma pessoa. Ao chegarem lá, os agentes constataram que se tratava de um cachorro mutilado e morto. O corpo estava na Avenida Litorânea, próximo ao Hotel Acapulco.

No mesmo local, uma cadela grávida foi abandonada morta. Ela foi encontrada enrolada em um cobertor nesta sexta (23/06). Segundo a vereadora Carol Midori (Progressistas), o anúncio dos casos levantou outras denúncias de abandono de cadáveres de animais na região. A Polícia está investigando e apurando se há alguma conexão entre as ocorrências.