Discussão entre flanelinhas termina com dois esfaqueados em Cabo Frio

Dois "flanelinhas" foram esfaqueados na noite da última quinta-feira (08/06), feriado de Corpus Christi, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Uma terceira pessoa teria golpeado os dois homens com facadas durante uma discussão por conta de uma vaga de estacionamento.

A briga aconteceu na Praça da Cidadania, na Praia do Forte. A vaga seria próxima ao Teatro Municipal. Os dois homens, de 26 e 35 anos, estariam discutindo por conta do espaço quando foram atingidos por um morador do bairro Guarani, que, segundo relatos, teria fugido depois de cometer o crime. Ainda não se sabe se ele também era flanelinha.

Os flanelinhas foram socorridos e levados para o Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, com estado de saúde é estável. Um deles foi liberado logo após o atendimento. Segundo levantamento policial, ambos têm passagens pela Polícia em seu histórico. A 126ª DP (Cabo Frio) registrou o caso e está investigando.