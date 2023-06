Bandeira Azul: Júri nacional aprova Praia de Itaúna, em Saquarema

O principal objetivo do Programa Bandeira Azul é conscientizar a sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger ambientes - Foto: Divulgação

O principal objetivo do Programa Bandeira Azul é conscientizar a sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger ambientes - Foto: Divulgação

Na última semana, ocorreu a reunião do júri nacional do Programa Bandeira Azul Brasil, que teve por objetivo avaliar a inscrição de candidatos a receber a certificação que atesta práticas sustentáveis realizadas em praias, marinas e embarcações de turismo para a temporada 2023/2024.

Após avaliação feita pelo corpo técnico, a Praia de Itaúna foi pré-aprovada, e, pelo segundo ano consecutivo, será recomendada para a avaliação do júri internacional, que se reúne em setembro, em Copenhague, na Dinamarca, para avaliação final.

Já certificada, a Praia de Itaúna recebeu em novembro de 2022, o direito de hastear a Bandeira Azul! A divulgação foi feita pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), Operador Nacional do Programa Bandeira Azul no Brasil. A ação aconteceu após a conclusão de muitas metas cumpridas, adequações, exames laboratoriais e novas diretrizes que foram instituídas pela Prefeitura de Saquarema.

Neste ano, o Júri Nacional do Programa Bandeira Azul Brasil foi composto por representantes do Ministério do Turismo (MTur), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Instituto Ambientes em Rede (IAR), da Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), da Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente (ANAMMA) e da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA). Anualmente, as entidades se reúnem para avaliar o cumprimento dos critérios e definir as praias, marinas e embarcações de turismo qualificadas ao prêmio e que serão submetidas ao Júri Internacional.

Bandeira Azul

A Bandeira Azul garante a qualidade na gestão ambiental de praias e marinas espalhadas por todo o mundo. O principal objetivo do Programa Bandeira Azul é conscientizar a sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco em gestão, qualidade, proteção e educação ambiental. Para se qualificar para o Prêmio Bandeira Azul, uma série de critérios devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.