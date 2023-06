Homem é preso após agredir ex-esposa em Saquarema

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (08) por agredir fisicamente a ex-esposa, no bairro Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos. A vítima já tinha duas medidas protetivas registradas contra o agressor, mas elas não foram suficientes para garantir a proteção da mulher, que teve o lar invadido por volta das 00h.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada no início da madrugada, às 00h para a residência da vítima, para atender um caso de violência doméstica. No local, a vítima de 46 anos informou que tinha sido agredida pelo ex-esposo e foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Saquarema, onde ficaram evidenciadas as agressões físicas.

Em seguida, os agentes prosseguiram com a vítima para o Instituto Médico Legal (IML) para realizarem maiores exames. O autor do crime, por sua vez, foi encaminhado para a 124° DP (Saquarema) onde foi autuado conforme a Lei Maria da Penha, e permanece detido. Essa não é a primeira ocorrência criminal, já que o agressor decorre de uma extensa ficha criminal.