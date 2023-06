Mulher é presa acusada de tortura e roubo em São Pedro da Aldeia

De acordo com as investigações, a mulher é suspeita de ser porta-voz de uma facção criminosa que atua naquela comunidade - Foto: Divulgação

Agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam uma mulher acusada de participar da tortura e roubo de um casal. Ela foi localizada e detida na comunidade da Colina, em São Pedro da Aldeia, após informações obtidas pelo Setor de Inteligência da delegacia.

De acordo com as investigações, a mulher é suspeita de ser porta-voz de uma facção criminosa que atua naquela comunidade. Ela era responsável pelo contato entre o líder do grupo dentro de penitenciárias e os criminosos nas ruas, e tinha a responsabilidade de transmitir as ordens do chefe para que o nome dele não fosse mencionado.

O crime foi praticado em abril deste ano. Nove integrantes do tráfico invadiram a casa de um casal e roubaram os seus pertences. Além do roubo, eles levaram as vítimas para um local de mata onde as torturaram, enquanto aguardavam ordens para a execução.

As vítimas só não foram executadas porque se aproveitaram de um momento de distração dos autores para fugir, depois de se soltarem das amarras. Em seguida, pediram socorro a outras pessoas que estavam próximas, que acionaram policiais militares. Na ocasião, quatro homens foram presos em flagrante, e os demais escaparam.

Contra a acusada foi cumprido um mandado de prisão preventiva.