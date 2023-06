População de Saquarema tem acesso gratuito a equipamentos em prol da mobilidade

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a entrega de equipamentos para mobilidade, na Central Municipal de Regulação a pacientes previamente cadastrados. Ao todo, serão doados ou emprestados 423 equipamentos entre cadeiras de rodas, cadeiras para banho, andadores e muletas.

Diversas famílias serão beneficiadas com a ação que promove saúde, qualidade de vida e mobilidade para diversos cidadãos se Saquarema. “Adquiridos através de recurso estadual visando a equidade, esses equipamentos vão promover a acessibilidade, exatamente para garantir o direito à equidade”, explica Ana Paula Duarte, Subsecretária Municipal de Saúde.

“A Central Municipal de Regulação oferece diversos serviços gratuitos no município, mas uma das ações que mais me emocionam é poder ajudar na mobilidade do morador que precisa de uma cadeira de rodas ou um par de muletas, por exemplo, porque isso é investir em qualidade de vida. As equipes da Prefeitura estão prontas para receber a todos que procurarem a Central de Regulação”, informa a Prefeita Manoela Peres.

A Central de Regulação funciona na Rua Prof. Souza n.º 111, em Bacaxá, e mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O atendimento é presencial e qualquer familiar pode dar entrada no pedido, apresentando cópias dos documentos do paciente, como o pedido/laudo médico, RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.