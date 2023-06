Um homem morre e dois são presos após ação policial em Saquarema

Nenhum dos presos, no entanto, tem ligação com o crime, segundo informações da PM - Foto: Divulgação

Um homem morreu após uma troca de tiros com policiais militares em Saquarema, na Região dos Lagos, na tarde do último domingo (04/06). Outros dois foram presos após o tiroteio, que aconteceu durante uma ação da PM para localizar suspeitos investigados pela execução de um cabo da corporação e seu primo.

Nenhum dos presos, no entanto, tem ligação com o crime, segundo informações da PM. Os agentes informaram ter ido para uma zona de mata no bairro Água Branca no final de semana para buscar por suspeitos. Por lá, um homem armado foi encontrado e, de acordo com os relatos, teria trocado tiros com os oficiais. O suspeito foi atingido e chegou a ser levado para o Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo. Apesar disso, ele acabou não resistindo aos ferimentos.

Os agentes contaram, ainda, que foram alvejados por outros suspeitos na mesma ocasião, pouco antes de encontrar, em um veículo abordado na região, dois suspeitos portando uma pistola, um carregador, munição, rádios, cadernos com anotações relacionadas ao tráfico e drogas. Todo o material foi apreendido e os homens foram presos em flagrante. A 124ª DP (Saquarema) registrou a ocorrência.

O crime investigado pelos agentes aconteceu na semana passada. O cabo da PM Hamilton da Silva Melo Júnior e um familiar foram encontrados mortos na última sexta-feira (02/06). Os acusados pelo caso ainda não foram localizados. Uma mulher, supostamente companheira de um dos suspeitos responsáveis pelo crime, foi presa por tráfico de drogas no último sábado (03/06).