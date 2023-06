Acusado de roubar e torturar casal na Região dos Lagos é preso

Um homem apontado como o responsável por roubar e torturar um casal na comunidade da Colina, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi preso na tarde desta segunda-feira (05/06). O crime aconteceu no ano passado.

Na época, o casal teve a residência invadida por um grupo de cerca de dez pessoas, segundo o relato das vítimas. Os suspeitos teriam, além de roubar diversos pertences no local, levado as vítimas para uma região de mata, onde torturaram o casal e ameaçado um execução. De acordo com o relato, os suspeitos teriam levado-os para uma região dominada por facção criminosa rival, onde cometeriam o crime e o atribuiriam aos adversários.

Ainda conforme relatado e investigado pela Polícia, um tiroteio na região acabou interrompendo o crime. Quatro acusados foram presos na ocasião, em flagrante. Nesta segunda (05/06), mais um dos suspeitos foi preso e levado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia). Segundo os agentes da Polícia Civil, os outros responsáveis pelo crime já foram identificados; alguns deles já estão presos, mas por outros crimes.