Saquarema vai dar workshop ensinando moradores a elaborar currículo e como se portar durante entrevista

O workshop, que tem como público-alvo estudantes e profissionais que desejam se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho, será realizado no dia 17 de junho - Foto: Divulgação

O workshop, que tem como público-alvo estudantes e profissionais que desejam se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho, será realizado no dia 17 de junho - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema oferecerá aos moradores um workshop capaz de proporcionar as ferramentas necessárias à obtenção das melhores vagas de emprego ou estágio. O evento “Do currículo à entrevista” tem por objetivo ensinar desde a elaboração de um currículo e como se comportar em uma entrevista, até a construção de um plano de ação para conseguir a colocação profissional ideal, auxiliando os moradores de Saquarema a elaborar um currículo efetivo e melhorar a sua performance em processos seletivos. A ação faz parte do programa “Emprega Saquá”, criado para otimizar a empregabilidade no município.

O workshop, que tem como público-alvo estudantes e profissionais que desejam se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho, será realizado no dia 17 de junho, no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, localizado na Rua Domingos Aguiar Cardoso, 25, em Bacaxá.

“Temos oferecido diversos cursos profissionalizantes e preparatórios para concursos em diversas áreas aos saquaremenses. Também criamos o Banco de Empregos Municipal, o “Emprega Saquá”, portanto, nada mais oportuno do que fornecermos orientações técnicas sobre como elaborar um currículo receptivo e como se comportar favoravelmente durante uma entrevista de emprego. Neste contexto, o workshop é mais uma ferramenta fundamental”, explica a Prefeita Manoela Peres.

Organizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o evento, que é totalmente gratuito, será desenvolvido através da apresentação e exposição de conceitos e casos práticos e terá carga horária de 5 horas, das 9h às 17h.

As inscrições poderão ser feitas através do formulário on-line (clique aqui para acessar o formulário), entre os dias 5 e 11 de junho, e serão permitidas 265 inscrições via formulário.