Júri nacional aprova renovação da Bandeira Azul na praia do Peró

A Praia do Peró, em Cabo Frio, poderá novamente desfraldar a Bandeira Azul (certificado internacional de qualidade) na temporada 2023/2024. A candidatura da praia, que precisa ser renovada anualmente, foi pré-aprovada durante reunião do júri nacional do programa Bandeira Azul. Dos candidatos, 45 foram pré-aprovados pelo Júri Nacional, sendo 34 praias e 11 marinas, que serão recomendadas para avaliação do Júri Internacional, que se reúne em setembro, em Copenhague, na Dinamarca, para avaliação final.

Anualmente, as entidades se reúnem para definir as praias, marinas e embarcações de turismo qualificadas ao prêmio e que serão submetidas ao Júri Internacional. A qualidade da água do mar (ou lagoa) é fundamental para que uma praia receba a Bandeira Azul. São necessários 80 testes para comprovar se a água está livre de poluição. De um total de 34 itens, também são analisados aspectos de acessibilidade, segurança, escape em caso de emergência e ordenamento, entre outros. As praias de Itaúna, em Saquarema; Ubás, em, Iguaba; Pedras de Sapiatiba, em São Pedro da Aldeia; Forno, Búzios; Sossego, em Niterói; e Praia, no Rio, também foram pré-aprovadas.

Neste ano, o Júri Nacional do Programa Bandeira Azul Brasil foi composto por representantes do Ministério do Turismo (MTur), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do Instituto Ambientes em Rede (IAR), da Associação Náutica Brasileira (ACATMAR), da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA), da Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente (ANAMMA) e da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA).

Na próxima sexta-feira (9), o grupo Amigos do Peró, que lutou pela conquista da Bandeira Azul e defende a preservação do meio ambiente na Costa do Peró, se reúne para discutir os próximos passos do projeto sem a coordenação de Paloma Arias, que pediu exoneração do cargo que vinha ocupando desde a primeira certificação. Também vão debater os problemas no acesso às praias.

O Programa Bandeira Azul promove o desenvolvimento sustentável em áreas de água doce e marinhas. O Programa desafia as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança. Ao longo dos anos, o Bandeira Azul tornou-se um rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido, trabalhando para reunir os setores de turismo e meio ambiente de maneira local, regional e internacional.