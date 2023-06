Saquarema contará com apresentação do Esquadrão da Fumaça da FAB na etapa do Mundial de Surfe

Aviões do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) - Foto: Reprodução

O Vivo Rio Pro 2023, etapa do campeonato World Surf League (WSL) que tem o início datado para o dia 23 deste mês, receberá riscando o céu azul de Saquarema o Esquadrão da Fumaça da Força Aérea Brasileira (FAB). A apresentação do renomado Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) acontecerá no dia 25 de junho, às 16 horas.

O grupo é reconhecido internacionalmente pelas acrobacias aéreas combinadas por performances bem precisas que encantam o público telespectador. Os pilotos combinam sincronismo e habilidade e produzem verdadeiras obras de arte na imensidão azul.

Com a confirmação da apresentação pelo esquadrão, o nível do evento foi elevado. A WSL vai se juntar ao seleto grupo de maiores eventos esportivos do mundo que recebem apresentações militares, como o Super Bowl e o Grande Prêmio da Fórmula 1, por exemplo.