Confronto em Saquarema deixa um morto e dois presos

Um homem morreu na tarde do último domingo (4) após se envolver em um confronto armado com a polícia em Saquarema. A troca de tiros aconteceu durante uma operação da Polícia Militar que apreendeu veículos roubados e uma grande quantidade de entorpecentes.

A ação aconteceu nas Rua dos Canários e dos Azulões, no bairro Águia Branca. A equipe de policiais que atuava na região, por volta das 18h, abordou um carro Chevrolet Corsa que era ocupado por duas pessoas. Foi solicitado, então, que uma busca fosse feita no veículo, onde encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes escondidos embaixo do banco traseiro do carro. As duas pessoas que estavam no carro foram detidas em flagrante.

Enquanto faziam a patrulha a pé em uma trilha próxima, ainda no mesmo local, os policiais encontraram um homem com arma de fogo, que ao perceber a presença das autoridades, começou a disparar contra os agentes. Um confronto se iniciou e o homem acabou levando um tiro. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre ponto 40 e duas motocicletas, que depois foram identificadas como produtos de roubo.

O criminoso recebeu o socorro e foi encaminhado para o Hospital Phorfilio Nunes de Azevedo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ao todo foram apreendidos, uma pistola calibre ponto 40, um carregador do mesmo calibre, quatro munições, 34 cápsulas de cocaína, 12 tabletes de maconha, dois radiotransmissores, um caderno de anotações e um celular. Os dois veículos roubados foram recuperados.

O caso foi registrado na 124ª DP (Saquarema).