Casa de Cultura recebe a exposição “Saquarema: do ar, da serra e do mar”

Entre os dias 05 e 30 de junho, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoverá a exposição “Saquarema: do ar, da serra e do mar”!

Realizada em atenção ao Dia Mundial do Meio Ambiente, na Casa de Cultura Walmir Ayala, no Centro, a exposição contará com a curadoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o apoio da Subsecretaria de Cultura.

O evento, fruto de anos de anos de estudos em campo, birdwatching, coletas e pesquisas de importantes parceiros, busca divulgar, democratizar e conscientizar os espectadores sobre a importância da manutenção do ecossistema e a grande biodiversidade que pode ser encontrada em diferentes paisagens de Saquarema.

Em uma iniciativa inédita, a mostra apresentará 43 imagens de acervos de pesquisadores, ambientalistas e fotógrafos que desenvolvem suas atividades no município e buscam enaltecer a fauna e flora nativa, as áreas protegidas de Saquarema e seus admiradores.

Localizada na mesorregião das baixadas litorâneas, Saquarema possui características singulares, abrigando diferentes ecossistemas do bioma mata atlântica e uma biodiversidade importantíssima, chamando a atenção de grandes naturalistas como Charles Darwin e Auguste de Saint-Hílare. Com riquezas que se estendem do litoral às suas serras, o crescimento urbano inevitavelmente impacta no equilíbrio ecológico local e a cada ano que passa a busca por tal equilíbrio se torna mais premente.

A exposição estará disponível para visitação de segunda a sexta-feira, das 09h, às 17h, na Casa de Cultura Walmir Ayala, que fica na Rua Coronel Madureira, 88, no Centro de Saquarema, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. As visitas em grupo podem ser agendadas através do e-mail: meioambiente@saquarema.rj.gov.br