Conexão Universitária de Saquarema : Inscrições terminam no próximo domingo

Abertas no mês de abril, as inscrições para a terceira rodada do maior programa educacional de Saquarema terminam às 23h59, do próximo domingo, 04 de junho - Foto: Divulgação

Se você sonha em cursar uma universidade, mas ainda não se inscreveu no Programa Conexão Universitária, fique ligado!

Abertas no mês de abril, as inscrições para a terceira rodada do maior programa educacional de Saquarema terminam às 23h59, do próximo domingo, 04 de junho.

Realizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, nesta etapa, mais 2.000 bolsas de estudo estão sendo oferecidas pelo município para moradores que queiram ingressar em uma Universidade.

Os interessados em participar do programa devem morar em Saquarema há mais de cinco anos, além disso, é fundamental que a renda per capita não exceda 2 (dois) salários-mínimos por membro da família, exceto para o curso de graduação em medicina.

“Abrimos as inscrições no mês de abril e estendemos bastante o prazo de para que todos os interessados reunissem os documentos com tranquilidade. Já temos 4.500 alunos inscritos e agora estamos ofertando mais 2 mil vagas para diversos cursos em várias faculdades credenciadas” revelou a Prefeita, Manoela Peres.

As inscrições podem ser feitas no portal do COUNI ou na sede do programa, que fica na Rua Gelcílio Machado, 150, em Bacaxá – rua em frente ao Supermercado Esperança. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h e no sábado, penúltimo dia de inscrições, o atendimento será das 08h às 13h.