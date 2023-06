Saquarema realiza a campanha Junho Violeta

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a campanha Junho Violeta, que alerta sobre a violência contra a pessoa idosa. O mês de junho traz o alerta sobre a violência cometida contra a pessoa idosa. Estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a campanha tem por objetivo sensibilizar a sociedade em prol do combate à violência contra idosos e a disseminação do entendimento da violência como violação aos direitos humanos.

De acordo com os dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), o Brasil registrou aumento de 97% no número de violações de direitos humanos contra pessoas idosas no primeiro trimestre de 2023. Ao todo, o país somou 202,3 mil casos de violência entre janeiro e março deste ano. Em comparação, o mesmo período do ano anterior somou 102,8 mil de infrações. Vale ressaltar, que a violência contra os idosos tem muitas faces, como: violência física, psicológica, institucional, patrimonial, sexual e também a negligência, o abuso financeiro e discriminação.

Em todo país, é possível denunciar a violência pelo Disque 100, que funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana, de forma gratuita e a identidade do denunciante é preservada. A principal violação cometida contra idosos é a exposição de risco à saúde, seguida por maus tratos, abandono, negligência, tortura física e insubsistência afetiva. Violações ligadas à questão patrimonial também são bastante frequentes. Em vários casos, os filhos aparecem como os agressores.

“Saquarema é uma cidade com altos índices de idosos residentes. A qualidade de vida da cidade é um atrativo para eles, que buscam descanso, tranquilidade e acesso aos serviços públicos. Além de garantirmos estes direitos, precisamos conscientizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa, seja ela física, psicológica, patrimonial, etc. Os idosos precisam de nosso cuidado, carinho e atenção”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Confira, abaixo, a programação da campanha Junho Violeta, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde:

02/06: ação de conscientização no Centro de Convivência, em Itaúna, das 09h às 13h;

07/06: ação de conscientização na Praça do Bem- Estar, das 09h às 13h;

14/06: ação de conscientização no Lar dos Idosos, às 10h, e no CRAS de Bonsucesso, às 14h;

15/06: ação de conscientização no CRAS da Raia, às 10h, e no CRAS de Rio d’Areia, às 14h;

16/06: ação de conscientização no CRAS da Jaconé, às 10h, e no CRAS de Sampaio Corrêa, às 14h;

27/06: ação de conscientização na Praça de Bacaxá, das 09h às 13h;

28/06: ação de conscientização na Praça de Jaconé, das 09h às 13h;

30/06: II Seminário Sobre a Saúde da Pessoa Idosa e Políticas Públicas, das 13h às 17h no Teatro Mário Lago.