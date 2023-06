Prefeitura de Saquarema vai inaugurar nova Praça da Barreira

A Prefeitura de Saquarema irá reinaugurar nesta quarta-feira (31/05), a nova Praça da Barreira. Pedido antigo dos moradores, as obras da nova área de lazer foram concluídas e serão entregues oficialmente à população da localidade.

A praça está localizada na Rua Capitão Nunes, na altura do 1400. A nova opção de lazer para crianças, jovens e adultos conta com parquinho infantil, campo de grama sintética, pista de skate street, academia da terceira idade, paisagismo e iluminação de led. Com a conclusão da obra, o bairro terá mais um importante ponto cultural gratuito para seus moradores.

A inauguração será nesta quarta-feira (31/05) a partir das 20hs, na Rua Capitão Nunes, altura do número 1400. Venha e participe! Traga a sua família para celebrarmos, juntos, mais esta conquista do município!