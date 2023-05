Saquarema realizará o II Fórum Municipal de Turismo

O evento vai reunir representantes do poder público e do turismo da cidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema realizará na próxima terça-feira, 06/06, a segunda edição do Fórum Municipal de Turismo. Com o tema “Gastronomia, mais sabor no Turismo de Saquarema”, o evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, é voltado para todo o trade turístico da cidade que se reunirá no Saquarema Futebol Clube, na Rua Barão de Saquarema, 612, Centro.

O evento vai reunir representantes do poder público e do turismo da cidade com o objetivo de trazer para a realidade municipal práticas de culinária voltadas para a história, cultura e tradições locais, destacando os pescados como matéria-prima principal, uma vez que a paisagem de Saquarema é formada por lagoas, recortadas pela Igreja de Nª. Sra. de Nazareth, que abençoa a Capital Nacional do Surf e a Casa do Voleibol Brasileiro. Toda essa beleza natural se desenvolve em fogo brando e ao mesmo tempo em altas labaredas, resultando na receita perfeita para uma gastronomia “ao ponto”, rica em nutrientes que dão o sabor na medida certa para o “paladar” de Saquarema.

De acordo com a prefeita Manoela Peres, Saquarema quer liderar os projetos que envolvem toda a região na questão do turismo: “Temos praias, cachoeiras, serras, boa gastronomia e somos referência em esportes, cultura, turismo religioso e atrativos naturais. Queremos, por meio desse fórum e do trabalho que está sendo feito, firmar um legado para a cidade, transformando Saquarema em um dos maiores roteiros turísticos do Brasil. A primeira edição, no ano passado, foi um sucesso e rendeu muitos frutos. Neste ano, nossa torcida é de que o Fórum traga diversas novidades para a cidade”.

Durante o encontro, o público poderá conferir diversas palestras de especialistas na área do turismo e da gastronomia nacional: “Toda a programação foi montada buscando fazer com que os participantes tenham um dia de troca de informações e experiências sobre o turismo local, com foco na gastronomia, conhecendo exemplos que deram certo em outros municípios e que podem ser implementados aqui em Saquarema”, informou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.

O II Fórum de Turismo contará com a participação de três nomes importantes no cenário nacional:

Carole Crema, empresária, escritora, chef de cozinha, jurada do programa Que Seja Doce, e apresentadora do programa Quanto Vale Esse Doce, ambos do canal GNT. Com sua criatividade, técnica e 25 anos de bandeja, ela é referência em confeitaria, criando novos conceitos e aperfeiçoando receitas consagradas. Foi Carole quem inventou o Brigadeiro de Colher e trouxe os Cupcakes para o Brasil. Seu trabalho e talento foram reconhecidos com o prêmio de Chef Pâtissier do Ano em 2011 e 2016 pela revista Prazeres da Mesa.

Rodrigo Ruas é um influenciador de viagem renomado que acumula mais de 15 anos de experiência em viagens internacionais, tendo visitado mais de 80 países. Ele é referência no segmento, possuindo um programa de TV que já conta com mais de 600 episódios gravados e é um dos mais assistidos da TV fechada brasileira. Além da televisão, Rodrigo é um dos principais influenciadores digitais do Brasil no seguimento de viagem, impactando mais de 5 milhões de pessoas por mês e tem um altíssimo índice de engajamento, com mais 430 mil seguidores no Instagram e 150 mil inscritos no Youtube.

Marcelo Neves Rodrigo é instrutor de gastronomia e bebidas do Senac/RJ. Sommelier de vinhos e cervejas formado pelo Senac/RJ, é Mestre em Estilos e especialista em Harmonização de Cerveja e Comidas, pelo Instituto da Cerveja do Brasil/SP. Consultor de bares e restaurantes.

Além das palestras, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo montará diversos espaços temáticos na área do Fórum. “Estamos terminando os ajustes para o funcionamento de uma Área Gourmet, com degustação de alimentos, bebidas e itens para presentes. Quem participar do Fórum vai poder sentir os gostos, cheiros e sabores da nossa cidade”, completou a Diretora de Turismo Daniele Mazzeo.

A programação está prevista para iniciar às 08:30h. As inscrições poderão ser feitas por meio de formulário eletrônico disponível aqui. As vagas são gratuitas e limitadas.