Homem é preso por estuprar enteada em Cabo Frio

O acusado foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por ter mantido relações sexuais com a enteada, que na época tinha sete anos de idade - Foto: Divulgação

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta segunda-feira (29/05), um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi capturado em casa, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o acusado foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por ter mantido relações sexuais com a enteada, que na época tinha sete anos de idade.

Após a realização dos procedimentos de praxe, o autor foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.