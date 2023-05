Polícia Civil prende acusado de tentar matar ex-companheira atropelada em Macaé

Agentes da 123ª DP (Macaé) prenderam, nesta terça-feira (30/05), um homem, de 29 anos, acusado de tentar matar a ex-companheira atropelada no município de Macaé, na Região Norte do estado. Segundo as investigações, essa foi a quarta tentativa de feminicídio do autor contra a vítima.

O crime ocorreu em agosto de 2022, no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. Na ocasião, o homem tentou atropelar a mulher e duas adolescentes, sendo uma delas sua filha. Ele chegou a disparar um tiro para o alto, mas as vítimas conseguiram correr para a calçada.

Após trabalho de monitoramento e inteligência da 123ª DP, o autor foi localizado no bairro Vila Operária, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, enquanto acompanhava o enterro de uma sobrinha. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

Segundo os agentes, o homem é investigado em outros registros de ocorrência por ameaça.