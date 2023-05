Prefeitura de Saquarema oferece curso gratuito de Língua Portuguesa

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abriu inscrições para o curso gratuito, presencial, de Língua Portuguesa para Concursos. Considerada matéria básica, comum a todos os concursos nacionais, Língua Portuguesa faz parte dos editais de nível fundamental, médio e superior, de concursos federais, regionais e municipais.

Para se inscrever, os moradores interessados deverão ter o Ensino Médio completo, apresentar original e xerox dos documentos pessoais, como RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade. As turmas serão na modalidade presencial, de segunda a sexta, nos turnos da Tarde e Noite, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França. Serão ofertadas 120 vagas, e os interessados poderão se inscrever no local do curso, de 31/05 a 01/06, das 13:30 às 20 horas. As aulas terão início no dia 05/06.

O Centro de Capacitação Profissional está localizado na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 93300-5250.