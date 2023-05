Homem é encontrado morto com bala na cabeça em Saquarema

Policiais encontraram o corpo de um homem, com ferimento na cabeça, provocado por um tiro, na noite do último sábado (27/05), no quintal de uma residência em Vilatur, bairro de Saquarema, na Região dos Lagos.

Além da perfuração de bala na cabeça, a vítima também foi localizada com o rosto coberto por fita adesiva. Não havia nenhum documento que pudesse comprovar a identidade, mas estima-se que ele tivesse entre 20 e 30 anos de idade. O cadáver foi encontrado em uma casa na rua Rainha do Mar.

Agentes da 124ª DP (Saquarema) foram acionados ao local para realizar a perícia e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.A delegacia local vai investigar o caso. Segundo a PM, ainda não há suspeitos e não foram encontradas câmeras de segurança nos arredores que possam ajudar nas investigações.