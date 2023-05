Emprega Saquá: Prefeitura de Saquarema cria ferramenta para aumento da empregabilidade

O Emprega Saquá é a ferramenta criada pela Prefeitura Municipal de Saquarema para divulgação gratuita de vagas de empregos e estágios.

O principal objetivo é o aumento da empregabilidade qualificada e justa. Para isso, o Emprega Saquá conecta os residentes do município que estão em busca de oportunidades de emprego e os recrutadores, facilitando a identificação dos talentos para preenchimento dessas vagas e acelerando as contratações.

A Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em 2015, estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que se desdobram em 169 metas globais a serem atingidas até 2030. E “alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor” é uma destas metas.

Impulsionar Saquarema como ambiente ideal para o empreendedorismo, com profissionais locais qualificados e empregos dignos e bem remunerados é um compromisso da Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico é a equipe responsável pela gestão do Emprega Saquá. Para mais informações, encaminhe sua mensagem para empregasaqua@gmail.com