Mulher esfaqueia marido e se auto golpeia em Iguaba Grande

Na tarde da última quinta-feira (25), um caso de violência chocou os moradores do bairro Parque dos Desejos, em Iguaba Grande. Uma mulher esfaqueou o próprio marido e em seguida se auto golpeou. Ambos seguem internados.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para averiguar a situação e, quando os PMs chegaram ao local, se deparam com a cena de violência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao casal. Ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal, onde receberam atendimento médico.

De acordo com as primeiras informações, a mulher encontra-se em observação na unidade de saúde, com estado de saúde considerado estável. Já o marido precisará passar por exames mais detalhados devido à gravidade dos ferimentos. A ocorrência foi registrada na 129ª DP (Iguaba).