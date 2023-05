Corrida, beach tennis e futebol animarão o fim de semana em Saquarema

O fim de semana será de muitos esportes em Saquarema: corrida, beach tennis e futebol animarão diversos bairros, agitando torcidas e amantes dessas competições.

Nos dias 27 e 28 de maio será realizado o 1° Saquarema Open de Beach Tennis, que servirá como inauguração do ranking Saquarema. A etapa será válida para a convocação dos melhores atletas que representarão a cidade na Copa dos Municípios, que acontecerá no mês de janeiro de 2024.

Como parte da 11ª temporada do Circuito RJ de Beach Tennis, a competição em Saquarema será realizada na Praia de Itaúna, na altura do Casarão. No sábado, 27, acontecerá a disputa nas categorias A/OPEN e C (Masc. e Fem.), B e D (Mista). Já no domingo, 28, será a vez das categorias B e D (Masc. e Fem.), A e C (Mista). A organização e realização do evento são da Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

Corrida e caminhada em Itaúna

Além do Beach Tennis, Itaúna receberá a corrida e caminhada SaquaRun. Com disputas de 5 e 8 quilômetros, as provas serão realizadas no domingo, 28 de maio, com largada e chegada na Rua do Oceano. Com grande procura, as inscrições já estão encerradas e as equipes trabalham nos ajustes finais para a competição. A SaquaRun é uma prova de corrida de rua organizada pela IR Assessoria Esportiva. A idade mínima para participação é de 14 (quatorze) anos completos até 28 de maio de 2023 para as provas de 5km; e 16 (dezesseis) anos completos até 28 de maio de 2023, para as provas de 8km.

A retirada dos kits poderá ser feita no dia 26, na Rua Beatriz Amaral, 106, em Bacaxá (polo da Unifeso); e no dia 27, na Rua do Oceano, 12 (local da prova).

Abertura do Campeonato de Futebol Amador

Ainda no domingo, os campos de Saquarema voltarão a receber grandes jogos do Campeonato Municipal de Futebol Veterano. Com 12 clubes, o campeonato será dividido em dois grupos de seis. A primeira rodada será às 09h30, com disputas entre Barroso x Scooby, no Campo do Barroso; Amigos de Jaconé x Gravatá, no Campo do Jaconé; Cação x Jaconé FC, no Campo do Castelinho; Boqueirão x Amigos do Corintians, no Campo do Boqueirão; Bacaxá x Rio d’Areia, no Campo do Bacaxá; e Santa Cruz x Cirrose, no Campo do Santa Cruz.

“É muito bom ver a cidade respirar diversos eventos esportivos. Temos corrida, beach tennis, futebol, vôlei, surf e muitas outras modalidades esportivas. Convido a população para que prestigie cada competição e apoie os atletas”, comentou Rafael Castro, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

Mais informações sobre os eventos esportivos do fim de semana podem ser obtidas nas redes sociais da Prefeitura de Saquarema.