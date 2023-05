Aloha Spirit leva 2 mil atletas a Saquarema

Além das competições individuais para adultos e crianças e provas em duplas e equipes, o Aloha Spirit contou com festival de cinema, shows com banda ao vivo, aulas de Ioga gratuitas e diversas outras atividades - Foto: Divulgação

Além das competições individuais para adultos e crianças e provas em duplas e equipes, o Aloha Spirit contou com festival de cinema, shows com banda ao vivo, aulas de Ioga gratuitas e diversas outras atividades - Foto: Divulgação

Neste fim de semana, Saquarema recebeu na Orla da Lagoa, mais uma edição do Aloha Spirit, considerado o maior evento de esportes aquáticos do mundo. Com competições de Va’a (Canoa Polinésia ou Havaiana), Stand Up Paddle, Maratona Aquática, Surfski, Paddleboard e Apneia, o torneio recebeu mais de 2 mil atletas inscritos.

Com uma estrutura elogiada por competidores e torcedores, a arena foi montada na Lagoa de Saquarema, no bairro Areal, na altura do número 1100. “Tivemos o prazer de sediar mais uma grande competição aquática em Saquarema. Ter, pelo segundo ano consecutivo, o maior evento de esportes aquáticos do mundo em nosso município é de extrema importância. Mostra como Saquarema se consolidou não só como a Capital Nacional dos Esportes, mas também a Capital dos esportes aquáticos”, disse Rafael Castro, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

Com grande presença da população, que foi prestigiar o evento, os atletas deram um show nas raias de competições. “Vim na primeira edição, no ano passado, e retornei agora. Gostei muito da estrutura montada e a energia entre atletas, equipes e torcedores é fascinante!”, elogiou a moradora Maria do Carmo Vieira, do bairro Porto da Roça.

Além das competições individuais para adultos e crianças e provas em duplas e equipes, o Aloha Spirit contou com festival de cinema, shows com banda ao vivo, aulas de Ioga gratuitas e diversas outras atividades.