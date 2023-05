Policiais procuram por "Hello Kitty" e encontram drogas na Região dos Lagos

Policiais militares prenderam quatro homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo, na última terça-feira (23/05). Os agentes teriam ido ao local procurar por uma traficante apelidada de Hello Kitty e acabaram encontrando o grupo, com quem foi apreendida uma carga de drogas.

A suspeita - que compartilha o 'codinome' com uma criminosa morta em São Gonçalo em 2021 - teria vindo de outra região para viver em uma residência na localidade, segundo relatos. A estadia dela no Boa Vista teria sido providenciada por integrantes do grupo que gere o tráfico de drogas local.

A PM disse que a equipe enviada ao local foi recebida por um dos acusados presos ao chegar no endereço. O suspeito teria, de acordo com informações da corporação, negado que qualquer atividade ilícita estivesse acontecendo na residência. Lá, porém, os agentes encontraram alguns porções de drogas. Outros dois homens estavam no local.

Um quarto suspeito chegou à casa enquanto os agentes ainda estavam por lá e confessou atuar no tráfico local, vendendo entorpecentes fornecidos por um suspeito conhecido como Bracinho. Ele mostrou mais materiais ilícitos que estavam escondidos na casa e, no total, os policiais apreenderam 28 cápsulas de cocaína, 20 frascos de lança perfume e 4 tiras de maconha.

Todos foram levados para a 132ª DP (Arraial do Cabo) e, de lá, levados para Central de Flagrantes do dia, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) do município. O quarteto deve responder tráfico de drogas e associação ao tráfico.