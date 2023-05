Saquarema promove 2ª edição da Campanha de Adoção animal

Neste sábado, 27 de maio, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais vai realizar a segunda edição da Campanha de Adoção de animais domésticos no município.

O evento acontecerá das 10h às 15h, na Praça do Bem Estar, no Centro da cidade. Além da busca de um novo lar para os bichinhos, a campanha contará com ações de conscientização e palestras sobre os cuidados com os animais domésticos, ministradas por alunos do curso de Medicina Veterinária, da Universidade de Vassouras, brechós, lojinha de acessórios Pet, representantes de rações e medicamentos, além de barraquinhas de lanche e de artesanato. O público também poderá participar de aulas de adestramento com o adestrador Henrique Sanches e de uma aula de dança, ministrada pelo professor Sandro Ritmos. Expositores da feira Saquarema das Artes também estarão no local com seus produtos.

Assim como na primeira edição, todos os animais adotados serão vermifugados e vacinados. Os interessados em adotar os pets devem apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além da assinatura do Termo de Adoção Responsável. Para mais informações, basta entrar em contato com a equipe da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais através do e-mail: smdireitoanimal@gmail.com

Na primeira edição da campanha, dos 25 animais disponíveis para adoção, 14 ganharam um novo lar.