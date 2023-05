Moeda Saquá: Entrega dos cartões acontece na próxima semana

A Prefeitura de Saquarema vai iniciar, na próxima quarta-feira, dia 31 de maio, mais uma etapa da entrega dos cartões Moeda Social Saquá. Os inscritos deverão seguir o cronograma estabelecido, com os dias e locais específicos estabelecidos para a retirada.

Criado com o objetivo de combater as desigualdades sociais, além de gerar emprego e renda no município, o programa concede benefício no valor de R$300,00 (trezentos reais) para os beneficiários contemplados. As gestantes e pessoas com deficiência beneficiadas com o cartão recebem um acréscimo de R$ 100,00 (cem reais), pagos mensalmente e que podem ser utilizados para compras em estabelecimentos comerciais credenciados em Saquarema.

Cronograma de entrega

Assim como na primeira etapa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, executora do programa, montou dois polos de atendimento para a retirada dos cartões. Com isso, os moradores que são cadastrados nos CRAS da Raia, Bonsucesso ou Rio d’Areia devem retirar o cartão no Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, na Estrada da Caixa d’Água, 385, no bairro da Caixa d’Água.

Já os moradores cadastrados nos CRAS de Jaconé e Sampaio Corrêa deverão retirar o cartão no Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Mello, na Rua Ethevaldo Lima de Mendonça, 330, na Basiléa.

O atendimento será realizado das 09h às 16h, conforme o calendário a seguir, elaborado de acordo com a inicial dos nomes para o cadastro, conforme abaixo:

Dia 31 de maio – quarta-feira Letras: A, B, C, D, E

Dia 01 de junho – quinta-feira Letras: F, G, H, I, J, K, L, M

Dia 02 de junho – sexta-feira Letras: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Para mais informações sobre inscrições para o Moeda Social Saquá, os moradores podem procurar as unidades do CRAS nos bairros da Raia, Rio da Areia, Bonsucesso, Jaconé e Sampaio Corrêa.